ЕС ввел санкции против крупнейшей в мире алмазной компании из РФ

Совет ЕС ввел санкции против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

Совет ЕС ввел санкции против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

Как передает Report, соответствующее решение опубликовано на сайте совета.

"Новые списки касаются ПАО "Алроса", являющегося крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, принадлежащей российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС отмечают, что данная компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства РФ.

Следует отметить, что в начале 2024 года в Европейском союзе вступил в силу полный запрет на прямой импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирные украшения с бриллиантами.