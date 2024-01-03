О нас

ЕС ввел санкции против крупнейшей в мире алмазной компании из РФ

ЕС ввел санкции против крупнейшей в мире алмазной компании из РФ Совет ЕС ввел санкции против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.
Другие страны
3 января 2024 г. 15:05
ЕС ввел санкции против крупнейшей в мире алмазной компании из РФ

Совет ЕС ввел санкции против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

Как передает Report, соответствующее решение опубликовано на сайте совета.

"Новые списки касаются ПАО "Алроса", являющегося крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, принадлежащей российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС отмечают, что данная компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства РФ.

Следует отметить, что в начале 2024 года в Европейском союзе вступил в силу полный запрет на прямой импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирные украшения с бриллиантами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9
3 января 2024 г. 15:16
Число жертв землетрясений в Японии достигло 73
Число жертв землетрясений в Японии достигло 73
3 января 2024 г. 14:58
Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук
Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук
3 января 2024 г. 14:30
В Японии за два дня произошло больше землетрясений, чем за три года
В Японии за два дня произошло больше землетрясений, чем за три года
3 января 2024 г. 14:13
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5
3 января 2024 г. 13:38
Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из лидеров PKK
Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из лидеров PKK
3 января 2024 г. 13:16
В Москве температура воздуха достигла -25,2° впервые за 74 года
В Москве температура воздуха достигла -25,2° впервые за 74 года
3 января 2024 г. 12:55
Годовая инфляция в Турции в декабре составила 64,77%
Годовая инфляция в Турции в декабре составила 64,77%
3 января 2024 г. 12:46
СМИ: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке
СМИ: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке
3 января 2024 г. 11:50
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
3 января 2024 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi