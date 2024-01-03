ЕС ввел санкции против крупнейшей в мире алмазной компании из РФ

Совет ЕС ввел санкции против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.
Как передает Report, соответствующее решение опубликовано на сайте совета.
"Новые списки касаются ПАО "Алроса", являющегося крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, принадлежащей российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов", - говорится в сообщении.
В Совете ЕС отмечают, что данная компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства РФ.
Следует отметить, что в начале 2024 года в Европейском союзе вступил в силу полный запрет на прямой импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирные украшения с бриллиантами.