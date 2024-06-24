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ЕС ввел санкции в отношении Арама Габрелянова

ЕС ввел санкции в отношении Арама Габрелянова Европейский союз внес в черный список создателя проекта Life и гендиректора издательского дома News Media Арама Габрелянова.
Другие страны
24 июня 2024 г. 14:33
ЕС ввел санкции в отношении Арама Габрелянова

Европейский союз внес в черный список создателя проекта Life и гендиректора издательского дома News Media Арама Габрелянова.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

В документе отмечается, что Габрелянов при помощи группы медиа "распространял агрессивную пропаганду, фейки и дезинформацию".

"Габрелянов поддерживает и осуществляет действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в тексте.

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Версия на азербайджанском языке Aİ aqressiv təbliğat və saxta xəbərlərə görə Aram Qabrelyanova sanksiyalar tətbiq edib
Версия на английском языке EU blacklists Russian media mogul Aram Gabrelyanov

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