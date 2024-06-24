ЕС ввел санкции в отношении Арама Габрелянова

Европейский союз внес в черный список создателя проекта Life и гендиректора издательского дома News Media Арама Габрелянова.

Европейский союз внес в черный список создателя проекта Life и гендиректора издательского дома News Media Арама Габрелянова.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

В документе отмечается, что Габрелянов при помощи группы медиа "распространял агрессивную пропаганду, фейки и дезинформацию".

"Габрелянов поддерживает и осуществляет действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в тексте.