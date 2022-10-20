ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed

ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов из этой республики.

ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов из этой республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении Совета ЕС по Ирану, опубликованном в "Официальном журнале ЕС" в четверг.

"Иранский режим предоставляет военную помощь российской неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины. Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС принял решение, что три физических лица и одна организация, связанные с поставками беспилотников России должны быть включены в санкционный список ЕС", - говорится в документе. В приложении документа перечислены три генерала ИРИ и компания Shahed Aviation Industries.