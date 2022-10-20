О нас

ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed

ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов из этой республики.
Другие страны
20 октября 2022 г. 16:19
ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed

ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов из этой республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении Совета ЕС по Ирану, опубликованном в "Официальном журнале ЕС" в четверг.

"Иранский режим предоставляет военную помощь российской неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины. Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС принял решение, что три физических лица и одна организация, связанные с поставками беспилотников России должны быть включены в санкционный список ЕС", - говорится в документе. В приложении документа перечислены три генерала ИРИ и компания Shahed Aviation Industries.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ “Shahed” PUA-larının istehsalçısına sanksiya tətbiq edib

Самое читаемое

Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление отношений
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление отношений
13 октября 2022 г. 17:58
В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
ФотоВ Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
14 октября 2022 г. 22:24
Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности
Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности
15 октября 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi