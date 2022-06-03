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ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России и еще 17 юрлиц

ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России и еще 17 юрлиц Евросоюз включил в свой шестой пакет антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД) России, который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг, и еще 17 юрлиц.
Другие страны
3 июня 2022 г. 18:53
ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России и еще 17 юрлиц

Евросоюз включил в свой шестой пакет антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД) России, который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг, и еще 17 юрлиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, полный текст документа опубликован в пятницу в "Официальном журнале ЕС".

НРД - российская небанковская финансовая организация и центральный депозитарий России, на 99,99% принадлежит Московской бирже и является ее расчетным депозитарием.

В этот список также попали, в частности, АО "Оборонэнерго", "Воентелеком", "Военторг", "Камаз", УАЗ, "Татнефть-Нефтехим", "Ремдизель".

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