ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России и еще 17 юрлиц

Евросоюз включил в свой шестой пакет антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД) России, который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг, и еще 17 юрлиц.

Евросоюз включил в свой шестой пакет антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД) России, который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг, и еще 17 юрлиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, полный текст документа опубликован в пятницу в "Официальном журнале ЕС".

НРД - российская небанковская финансовая организация и центральный депозитарий России, на 99,99% принадлежит Московской бирже и является ее расчетным депозитарием.

В этот список также попали, в частности, АО "Оборонэнерго", "Воентелеком", "Военторг", "Камаз", УАЗ, "Татнефть-Нефтехим", "Ремдизель".