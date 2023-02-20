ЕС ввел санкции против физических и юрлиц Ирана за нарушения прав человека

ЕС расширил санкции против Ирана из-за якобы нарушения прав человека в этой стране, включив в черный список еще 32 физических и 2 юридических лица.

ЕС расширил санкции против Ирана из-за якобы нарушения прав человека в этой стране, включив в черный список еще 32 физических и 2 юридических лица.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуации с правами человека, 32 человека и 2 юридических лица должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - отмечается в нем.

Среди включенных в черный список физических лиц - чиновники, силовики, работники судебной и пенитенциарной систем. Юрлица - это структуры, связанные с финансированием полиции и сил безопасности.

Как сообщила 15 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз также намерен 24 февраля ввести отдельный блок санкций против Ирана в рамках десятого пакета антироссийских санкций. В него войдут юридические и физические лица, которые, по мнению ЕС, имеют отношение к иранским военным поставкам России.