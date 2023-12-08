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ЕС ввел санкции в отношении двух представителей военного командования ХАМАС

ЕС ввел санкции в отношении двух представителей военного командования ХАМАС Европейский союз ввел санкции в отношении двух представителей военного командования ХАМАС.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 18:33
ЕС ввел санкции в отношении двух представителей военного командования ХАМАС

Европейский союз ввел санкции в отношении двух представителей военного командования ХАМАС.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС включил два физических лица в террористический список ЕС. Это решение стало частью ответа ЕС на угрозы со стороны ХАМАС, включая жестокие и неизбирательные нападения на Израиль 7 октября, - говорится в заявлении. - В черный список включены Мухаммед ад-Дейф, глава боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", - и его заместитель Марван Исса".

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