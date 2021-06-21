ЕС ввел санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Беларуси

Европейский союз расширил санкции против Беларуси, добавив в черный список 78 физических и восьми юридических лиц. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

Европейский союз расширил санкции против Беларуси, добавив в черный список 78 физических и восьми юридических лиц. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси", - отмечается в нем.

ЕС ввел санкции в отношении МАЗа, "Белаза", ЗАО "Новая нефтяная компания" и еще пяти белорусских юрлиц.

В черный список ЕС включены министр обороны и глава СК Беларуси, а также крупные бизнесмены и силовики.