О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕС ввел санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Беларуси

ЕС ввел санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Беларуси Европейский союз расширил санкции против Беларуси, добавив в черный список 78 физических и восьми юридических лиц. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.
Другие страны
21 июня 2021 г. 18:22
ЕС ввел санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Беларуси

Европейский союз расширил санкции против Беларуси, добавив в черный список 78 физических и восьми юридических лиц. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси", - отмечается в нем.

ЕС ввел санкции в отношении МАЗа, "Белаза", ЗАО "Новая нефтяная компания" и еще пяти белорусских юрлиц.

В черный список ЕС включены министр обороны и глава СК Беларуси, а также крупные бизнесмены и силовики.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2021 г. 18:19
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi