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ЕС ввел санкции в отношении 22 чиновников и силовиков Беларуси

ЕС ввел санкции в отношении 22 чиновников и силовиков Беларуси Европейский союз ввел санкции в отношении 22 белорусских чиновников и военных, которые, по мнению сообщества, способствуют участию своей страны в боевых действиях России в Украине.
Другие страны
2 марта 2022 г. 19:44
ЕС ввел санкции в отношении 22 чиновников и силовиков Беларуси

Европейский союз ввел санкции в отношении 22 белорусских чиновников и военных, которые, по мнению сообщества, способствуют участию своей страны в боевых действиях России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие нормативные акты опубликованы сегодня в "Официальном журнале ЕС".

В санкционный список вошли в основном сотрудники министерства обороны и Вооруженных сил Беларуси. Среди них начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Леонид Воинов, помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы МО по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский и другие.

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