ЕС ввел отдельный блок санкций в отношении ЧВК "Вагнер"

Евросоюз в рамках 10-го пакета ЕС ввел отдельный блок санкций в отношении ЧВК "Вагнер", в который включены 11 физлиц и 7 организаций.

Евросоюз в рамках 10-го пакета ЕС ввел отдельный блок санкций в отношении ЧВК "Вагнер", в который включены 11 физлиц и 7 организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", где опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Деятельность группы "Вагнер" представляет угрозу для людей в странах, где они работают, и для Евросоюза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют в каких-либо правовых рамках. ЕС полон решимости продолжать предпринимать ощутимые действия против нарушений международного права. Мы выступаем за права человека повсюду", - приводятся на официальном сайте Евросовета слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

В список включены, в том числе президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, главы группы "Вагнер" в Мали Иван Маслов, пресс-секретарь группы "Вагнер" в ЦАР Александр Иванов.

Санкции были введены также против Фонда защиты национальных ценностей, радиостанции из ЦАР Lengo Sengo, компаний Meroe Gold и M-Invest за сотрудничество с ЧВК "Вагнер", говорится в "Официальном журнале ЕС".