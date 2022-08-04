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ЕС ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына

ЕС ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына Евросоюз ввел новые санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из-за военных действий России.
Другие страны
4 августа 2022 г. 22:41
ЕС ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына

Евросоюз ввел новые санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из-за военных действий России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг Совет ЕС.

В заявлении ЕС говорится, что "Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении двух дополнительных лиц в ответ" на проводимые Россией военные действия в Украине.

"Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также - в случае с Александром Викторовичем Януковичем - за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины", - отмечается в нем.

Совет ЕС сразу же опубликовал это решение в Официальном журнале, что означает, что санкции вступают в силу немедленно. Они подразумевает запрет на въезд в ЕС и заморозку активов на территории Евросоюза при их наличии.

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