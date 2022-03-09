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ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян

ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян ЕС принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации России.
Другие страны
9 марта 2022 г. 16:38
ЕС ввел новые санкции против более чем 150 россиян

ЕС принял решение ввести новые санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.

Списки фигурантов пока не опубликованы.

"14 олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ… а также членов их семей", - указывается в документе.

Речь идет о секторах: металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, телекоммуникации, цифровой сектор.

Кроме того, под санкции подпадают 146 членов Совета Федерации, которые утвердили договоры о взаимопомощи с "ДНР" и "ЛНР".

Сообщается, что в общей сложности персональные санкции теперь затрагивают 862 физлица и 53 организации. Фигурантам запрещаются поездки в ЕС, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.

15.53

Новые санкции Евросоюза против России будут направлены против 160 российских бизнесменов и парламентариев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

14.34

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о подготовке нового пакета санкций ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, санкции будут применены в отношении более чем 100 россиян.

Ранее в среду расширение санкций согласовали постпреды стран ЕС, запущена техническая процедура окончательного утверждения, после чего новый пакет будет обнародован и вступит в силу. Ожидается, что санкционный список может быть опубликован уже в среду вечером.

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Версия на английском языке EU's new sanctions package to cover 160 Russian businessmen and parliamentarians

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