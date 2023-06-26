ЕС ввел девятый пакет санкций в отношении Ирана

Европейский союз ввел девятый пакет санкций в отношении Ирана за "нарушения прав человека", сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
ЕС ввел девятый пакет санкций в отношении ИранаЕС ввел девятый пакет санкций в отношении Ирана Европейский союз ввел девятый пакет санкций в отношении Ирана за "нарушения прав человека", сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Другие страны
26 июня 2023 г. 14:42
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Версия на азербайджанском языке Aİ insan hüquqlarının pozulmasına görə İrana qarşı növbəti sanksiyalar paketini qəbul edib