ЕС ввел девятый пакет санкций в отношении Ирана

ЕС ввел девятый пакет санкций в отношении Ирана

Европейский союз ввел девятый пакет санкций в отношении Ирана за "нарушения прав человека", сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

https://static.report.az/photo/91521247-ad8f-3db9-a702-6bf8873e9ed1.jpg https://static.report.az/photo/91521247-ad8f-3db9-a702-6bf8873e9ed1.jpg

Европейский союз ввел девятый пакет санкций в отношении Ирана за "нарушения прав человека", сообщает Report cо ссылкой на ТАСС. Подпишитесь на наш Telegram канал