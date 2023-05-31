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ЕС введет сбор для граждан стран с безвизовым въездом с 2024 года

ЕС введет сбор для граждан стран с безвизовым въездом с 2024 года С 2024 года граждане 60 стран, у которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут получить специальное разрешение на въезд ETIAS, регистрация обойдется в 7 евро с человека.
Другие страны
31 мая 2023 г. 11:08
ЕС введет сбор для граждан стран с безвизовым въездом с 2024 года

С 2024 года граждане 60 стран, у которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, должны будут получить специальное разрешение на въезд ETIAS, регистрация обойдется в 7 евро с человека.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает издание Time Out.

"Новая пропускная система для посещения стран ЕС, так называемая "Система авторизации въезда в Европу" (ETIAS), должна вступить в силу в 2024 году. В рамках этой программы граждане стран, путешествующие в Евросоюз традиционно без виз, должны будут получить специальное разрешение на въезд или транзит через ЕС. Регистрация обойдется в 7 евро, разрешение необходимо оформить не позднее, чем за 96 часов до поездки", - пишет Time Out.

В список стран, которые могут воспользоваться этой программой, вошли Албания, Аргентина, Бразилия, Канада, Грузия, Израиль, Япония, Мексика, Молдавия, Черногория, Сербия, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Великобритания, США и другие.

Как отмечает издание, туристам не нужно будет оформляться и каждый раз платить сбор. Разрешение будет действовать в течение трех лет или до даты истечения срока действия паспорта. ETIAS позволит находиться в Евросоюзе до 90 дней в течение полугода.

Предполагалось, что нововведение вступит в силу в ноябре 2023 года, но его решили отложить из-за опасений стран-членов ЕС по поводу реализации программы.

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