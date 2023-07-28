ЕС введет санкции против 38 физлиц и 3 юрлиц из Беларуси

Евросоюз включит в санкционный список по Беларуси 38 физических лиц и 3 юридических лица.

Евросоюз включит в санкционный список по Беларуси 38 физических лиц и 3 юридических лица.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

Диписточники сообщили о том, что также будут введены экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые могут быть использованы в боевых действиях в Украине, а также в отношении авиазапчастей.

В среду испанское председательство в Совете ЕС сообщило, что комитет постоянных представителей при ЕС смог согласовать ужесточение санкций в отношении Беларуси.

По сведениям дипломатических источников, ЕС намеревался полностью синхронизировать режим санкций против Беларуси с рестрикциями в отношении России. Перечень запрещенных для поставок Минску товаров должен стать идентичным российскому, однако добиться этого Брюсселю удастся лишь поэтапно.