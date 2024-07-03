ЕС введет импортные пошлины на все товары с площадок электронной торговли КНР

Власти Евросоюза (ЕС) планируют ввести импортные пошлины на все товары с площадок электронной торговли КНР, в частности Aliexpress, Temu и Shein, в том числе на те, стоимость которых ниже 150 евро.

Власти Евросоюза (ЕС) планируют ввести импортные пошлины на все товары с площадок электронной торговли КНР, в частности Aliexpress, Temu и Shein, в том числе на те, стоимость которых ниже 150 евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Подобный пересмотр импортных пошлин ЕС направлен, по их данным, на борьбу "с притоком большого числа дешевых товаров". В июле Еврокомиссия (ЕК) предложит отменить действующую ценовую планку в 150 евро, при которой товары можно приобретать беспошлинно, говорится в публикации. По данным ЕК, в прошлом году в ЕС было импортировано 2,3 млрд таких товаров.

В конце мая власти КНР направили замглавы ЕК Валдису Домбровскису письмо, в котором предупредили об ответных мерах Китая на случай, если ЕС намерен начать торговую войну против Пекина, повысив тарифы на китайские товары. Согласно тексту, китайские власти озабочены участившимися в ЕС случаями антидемпинговых расследований в отношении компаний из КНР и надеются на восстановление нормального торгово-экономического взаимодействия с блоком. В качестве ответной меры на дальнейшие недружественные шаги официального Брюсселя Пекин рассматривает повышение тарифов на импорт европейской сельскохозяйственной продукции и авиационной техники.