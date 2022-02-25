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ЕС введет дополнительные санкции против России

ЕС введет дополнительные санкции против России Лидеры стран ЕС приняли решение о дополнительных санкциях против РФ в сферах энергетики, транспорта.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 01:03
ЕС введет дополнительные санкции против России

Лидеры стран ЕС приняли решение о дополнительных санкциях против РФ в сферах энергетики, транспорта.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Европейский совет сегодня согласовал дальнейшие ограничительные меры, которые сильно повлияют на Россию", - говорится в заявлении Евросовета, текст которого приводит Мишель.

"Эти санкции коснутся финансового сектора, энергетики, сферы транспорта, товаров двойного назначения. Также речь идет об экспортных ограничениях, финансировании экспорта, визовой политике, дополнительном включении физлиц РФ в санкционный список, а также - об изменении критериев для составления этого списка", - отмечается в документе.

В нем также говорится, что лидеры стран ЕС призывают срочно готовить пакет санкций против Беларуси.

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