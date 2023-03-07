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ЕС впервые согласовал список санкций за нарушение прав женщин

ЕС впервые согласовал список санкций за нарушение прав женщин Евросоюз (ЕС) во вторник согласовал пакет санкций против тех, кого считает ответственными за сексуальное насилие и нарушение прав женщин. Речь идет о первых мерах за подобные действия.
Другие страны
7 марта 2023 г. 17:05
ЕС впервые согласовал список санкций за нарушение прав женщин

Евросоюз (ЕС) во вторник согласовал пакет санкций против тех, кого считает ответственными за сексуальное насилие и нарушение прав женщин. Речь идет о первых мерах за подобные действия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечает испанское агентство EFE.

Решение принято в преддверии Международного женского дня по инициативе в том числе главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры. "В конфликтах, например в Украине и в Южном Судане, регулярно происходит сексуальное насилие, особенно в отношении женщин и девочек, - приводит агентство заявление министра. - Права женщин серьезно нарушаются во время протестов, тюремного заключения и притеснений, как в Иране, Мьянме, Сирии или Афганистане".

Как сообщает агентство Europa Press, в список включены три организации и девять физических лиц, в том числе российские военные - командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин. В ЕС утверждают, что их подразделения причастны к сексуальному насилию в отношении женщин в Украине. Также под рестрикции Брюсселя попали полковник Александр Федоринов и полицейский Иван Рябов, оба из московского ГУВД, из-за якобы имевших место задержаний участников манифестаций.

В перечень также вошли представитель правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан", Мохаммад Джалид Ханафи, заместитель главы МВД Мьянмы и два полицейских из Южного Судана. Кроме того, под санкции подпадут Республиканская гвардия Сирии, штаб по военным вопросам и безопасности Мьянмы и иранская тюрьма.

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Версия на азербайджанском языке Aİ ilk dəfə olaraq qadınların hüquqlarının pozulmasına görə sanksiyalar siyahısını razılaşdırıb

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