ЕС впервые разместит пограничников Frontex в балканских странах

Евросоюз разместит сотрудников Агентства ЕС по контролю границ Frontex на территории балканских стран, стремящихся присоединиться к сообществу. Развертывание подразделений Frontex на Балканах может начаться уже в первые месяцы следующего года.

Евросоюз разместит сотрудников Агентства ЕС по контролю границ Frontex на территории балканских стран, стремящихся присоединиться к сообществу. Развертывание подразделений Frontex на Балканах может начаться уже в первые месяцы следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times.

По ее данным, это будет первым случаем размещения сотрудников европейского пограничного агентства за пределами его юрисдикции. Подобная инициатива была выдвинута в преддверии саммита ЕС-Западные Балканы, который пройдет 6 декабря в Тиране.

Причиной для подобной меры стало наличие у Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и непризнанного Косова соглашений о безвизовом режиме с третьими странами, в том числе с низким уровнем дохода. Брюссель обеспокоен растущим потоком нелегальных мигрантов, которые въезжают в ЕС через Балканы. За 10 месяцев 2022 года число граждан третьих стран, нелегально прибывших на территорию сообщества через балканские страны, выросло до 130 тыс. человек. Это самый высокий показатель с 2015 года.

"Регулирование визового режима - обязательное условие", - заявил зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. "Неприемлемо, что у Западных Балкан есть визовые соглашения с третьими странами, чьи граждане пользуются лазейками для въезда в ЕС", - добавил он.