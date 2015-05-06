ЕС возобновит переговоры с Ираном 12 мая в Вене

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Политдиректора Ирана и ЕС, представляющего "шестерку", продолжат переговоры по иранской ядерной программе 12 мая в Вене, 15 мая к ним присоединятся политдиректора стран "шестерки", говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

"Политдиректор ЕС Хельга Шмидт и иранские заместители переговорщика (главы МИД) Аббас Аракчи и Маджид Тахт-Раванчи возобновят работу в Вене 12 мая. Затем 15 мая к ним присоединятся политдиректора "шестерки", - сообщается в документе.

ЕВС сообщает, что в Вене политдиректора ЕС и Ирана продолжат работу над проектом основного текста итогового соглашения с Ираном, который будет основываться на ключевых пунктах, согласованных в Лозанне 2 апреля.

"В то же время технические эксперты продолжат работу по составлению проектов дополнительных соглашений к основному тексту", - говорится в коммюнике, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".