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ЕС внесет в "черный список" 16 граждан РФ, Грузии и Молдовы из-за "гибридных действий"

ЕС внесет в "черный список" 16 граждан РФ, Грузии и Молдовы из-за "гибридных действий" Евросоюз внесет в "черный список" в связи с "гибридными действиями" 16 граждан РФ, Грузии и Молдовы, а также три организации.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 00:21
ЕС внесет в черный список 16 граждан РФ, Грузии и Молдовы из-за гибридных действий

Евросоюз внесет в "черный список" в связи с "гибридными действиями" 16 граждан РФ, Грузии и Молдовы, а также три организации.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Polskie Radio со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект списка.

По ее данным, в "черный список" войдут представители спецслужб и силовых структур, эксперты и журналисты.

Напомним, что 8 октября Евросоюз утвердил новый механизм санкций в отношении России за имеющие место "гибридные действия" и вмешательство в выборы за рубежом. 16 декабря главы МИД сообщества должны утвердить первый такой список вместе с 15-м пакетом антироссийских санкций, который содержит меры в отношении иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiya, Gürcüstan və Moldovadan olan 16 şəxsi “qara siyahı”ya alacaq

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