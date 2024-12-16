ЕС внесет в "черный список" 16 граждан РФ, Грузии и Молдовы из-за "гибридных действий"

Евросоюз внесет в "черный список" в связи с "гибридными действиями" 16 граждан РФ, Грузии и Молдовы, а также три организации.

Евросоюз внесет в "черный список" в связи с "гибридными действиями" 16 граждан РФ, Грузии и Молдовы, а также три организации.

Как передает Report , об этом сообщает радиостанция Polskie Radio со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект списка.

По ее данным, в "черный список" войдут представители спецслужб и силовых структур, эксперты и журналисты.

Напомним, что 8 октября Евросоюз утвердил новый механизм санкций в отношении России за имеющие место "гибридные действия" и вмешательство в выборы за рубежом. 16 декабря главы МИД сообщества должны утвердить первый такой список вместе с 15-м пакетом антироссийских санкций, который содержит меры в отношении иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.