ЕС внесет изменения в Шенген для усиления контроля на внешних границах

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов Евросоюза договорились о точечных изменениях в Шенгенский кодекс для усиления проверок лиц, пересекающих внешние границы ЕС, говорится в заявлении саммита союза.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости,на встрече лидеры договорились "использовать Шенген для усиления и модернизации контроля на внешних границах ЕС".

"Мы договорились безотлагательно приступить к систематической и скоординированной проверке лиц, пользующихся правом на свободное перемещение, по связанным с борьбой с терроризмом базам данных", - заявили лидеры и отметили, что такие проверки должны основываться на "общих индикаторах угроз".

В коммюнике сообщается, что Еврокомиссия "должна быстро выпустить операционные директивы для этого". "Мы также рассмотрим точечные изменения Шенгенского кодекса о границах, где это необходимо, чтобы осуществлять постоянную проверку, основываясь на предложениях Комиссии", - говорится в заявлении.