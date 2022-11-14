ЕС внес в "черный список" граждан Ирана, подозреваемых в поставках России БПЛА

Евросоюз добавил два физических и два юридических лица из Ирана в "черный список" в связи с подозрениями в поставках России беспилотников.

Евросоюз добавил два физических и два юридических лица из Ирана в "черный список" в связи с подозрениями в поставках России беспилотников.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в "Официальном журнале ЕС".

В черный список попали двое иранских военных, а также структуры Корпуса стражей исламской революции - Аэрокосмические силы и Qods Aviation Industries.

Кроме того, восемь граждан России, два гражданина Сирии, а также Сирийская сталелитейная компания были внесены в "черный список" за "распространение химического оружия".