ЕС внес 18 человек в санкционный список лиц, связанных с терроризмом

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ ЕС внес 18 человек, в том числе 6 россиян, в европейский санкционный список лиц, связанных с террористической группировкой "Аль-Каида", которые в настоящий момент находятся в Сирии или Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение об этом опубликовано в пятницу в официальном журнале Евросоюза.

В их число вошли 5 граждан Великобритании и 3 гражданина Франции - все арабского происхождения, 4 гражданина государств Ближнего Востока и 6 россиян - выходцев из республик Северного Кавказа. Все они включены в список лиц, связанных с терроризмом, решением Санкционного комитета СБ ООН.

"Все банковские активы этих физических лиц в Европе подлежат замораживанию", - говорится в документе.