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ЕС вложит 32 млн евро в реконструкцию трансграничной ж/д линии в Молдове

ЕС вложит 32 млн евро в реконструкцию трансграничной ж/д линии в Молдове Евросоюз инвестирует 32 млн евро в реконструкцию участка железной дороги в Молдавии длиной 375 км, идущей по маршруту железнодорожного коридора "Север-Юг".
Другие страны
12 ноября 2024 г. 20:13
ЕС вложит 32 млн евро в реконструкцию трансграничной ж/д линии в Молдове

Евросоюз инвестирует 32 млн евро в реконструкцию участка железной дороги в Молдавии длиной 375 км, идущей по маршруту железнодорожного коридора "Север-Юг".

Как передает Report, об этом сообщило представительство ЕС в Кишиневе.

Отмечается, что для реализации проекта "Железная дорога Молдовы" (CFM) подписала контракт с компаниями Obermeyer Hellas (Греция) и DB Engineering & Consulting (Германия), которые выиграли тендер и будут предоставлять вспомогательные услуги по надзору за восстановительными работами, способствуя интеграции Молдовы в европейские транспортные сети.

Проект является частью инициативы ЕС "Коридоры солидарности" и направлен на увеличение экспорта, импорта и транзита товаров между Румынией, Украиной и Молдавией.

Ранее для его реализации парламент Молдовы ратифицировал кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 23 млн евро, соглашение о финансировании с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 41,2 млн евро и поправку к кредитному соглашению с ЕБРР на 18,2 млн евро.

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