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    ЕС включит в санкционный список против России еще 19 граждан и девять компаний

    Послы 28 стран Евросоюза на этой неделе должны рассмотреть предложения по расширению черного списка для России

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Европейский Союз рассматривает возможность включения в санкционный список против России еще 19 граждан и девять компаний.

    Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

    "Представители ЕС продолжат завтра обсуждать новый список по замораживанию активов/визовый запрет. Существующая цифра для рассмотрения: 19 человек и девять компаний", — написал он.

    Ранее стало известно, что послы 28 стран Евросоюза на этой неделе должны рассмотреть предложения по расширению черного списка для России и ополченцев в Украине, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

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