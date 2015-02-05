ЕС включит в санкционный список против России еще 19 граждан и девять компаний

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Европейский Союз рассматривает возможность включения в санкционный список против России еще 19 граждан и девять компаний.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.

"Представители ЕС продолжат завтра обсуждать новый список по замораживанию активов/визовый запрет. Существующая цифра для рассмотрения: 19 человек и девять компаний", — написал он.

Ранее стало известно, что послы 28 стран Евросоюза на этой неделе должны рассмотреть предложения по расширению черного списка для России и ополченцев в Украине, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.