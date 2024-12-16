ЕС включил в санкции семь СПГ-танкеров

Евросоюз включил в санкционный список семь танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Евросоюз включил в санкционный список семь танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно информации, один из них работает на проекте "Ямал СПГ" - танкер Christophe de Margerie, который является газовозом арктического класса Arc7. Всего для проекта "Ямал СПГ" заказано 15 таких танкеров.

Кроме того, под санкции попали СПГ-танкеры Pioneer, La Perouse, North Way, North Sky, North Air и North Mountain.

Отмечается, что танкеры North Air, North Mountain, North Sky, North Way и Pioneer находятся под санкциями США, танкеры Pioneer, North Sky, Nova Energy и La Perouse - под санкциями Великобритании.