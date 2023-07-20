О нас

ЕС включил пятерых иранцев в санкционный список в отношении России

ЕС включил пятерых иранцев в санкционный список в отношении России Евросоюз включил пятерых иранских чиновников, военных и бизнесменов в санкционный список в отношении России.
Другие страны
20 июля 2023 г. 20:10
ЕС включил пятерых иранцев в санкционный список в отношении России

Евросоюз включил пятерых иранских чиновников, военных и бизнесменов в санкционный список в отношении России.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, опубликованном в "Официальном журнале" ЕС.

"Иран предоставляет военную помощь России. Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС счел, что пять физических лиц, связанных с созданием и поставками беспилотников России, должны быть включены в черный список физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

В санкционный список включены военные и гражданские члены советов директоров компаний Paravar Pars и Qods Aviation Industries, специализирующихся на беспилотных летательных аппаратах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU puts five more Iranians on sanctions list
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısına beş iranlını daxil edib

Другие новости из категории

Китайские космонавты совершили выход в открытый космос
Китайские космонавты совершили выход в открытый космос
20 июля 2023 г. 21:00
ЕС создал новый санкционный режим в отношении Ирана за военные поставки России и Сирии
ЕС создал новый санкционный режим в отношении Ирана за военные поставки России и Сирии
20 июля 2023 г. 20:55
ЕС намерен создать спецмеханизм военных поставок Киеву на €5 млрд в год
ЕС намерен создать спецмеханизм военных поставок Киеву на €5 млрд в год
20 июля 2023 г. 20:30
СМИ: Снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции отправили в отставку
СМИ: Снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции отправили в отставку
20 июля 2023 г. 19:52
СБ ООН 21 июля обсудит прекращение зерновой сделки
СБ ООН 21 июля обсудит прекращение зерновой сделки
20 июля 2023 г. 19:15
Великобритания ввела санкции против командиров ЧВК Вагнер
Великобритания ввела санкции против командиров ЧВК "Вагнер"
20 июля 2023 г. 18:59
В Сомали уничтожено около 100 боевиков Аш-Шабаб
В Сомали уничтожено около 100 боевиков "Аш-Шабаб"
20 июля 2023 г. 18:55
СМИ: Число раненных при взрыве в центре Йоханнесбурга достигло 48
СМИ: Число раненных при взрыве в центре Йоханнесбурга достигло 48
20 июля 2023 г. 18:45
Власти Индонезии задержали 12 человек по обвинению в торговле органами
Власти Индонезии задержали 12 человек по обвинению в торговле органами
20 июля 2023 г. 17:57
Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем
Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем
20 июля 2023 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi