ЕС включил пятерых иранцев в санкционный список в отношении России

Евросоюз включил пятерых иранских чиновников, военных и бизнесменов в санкционный список в отношении России.
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"Иран предоставляет военную помощь России. Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС счел, что пять физических лиц, связанных с созданием и поставками беспилотников России, должны быть включены в черный список физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.
В санкционный список включены военные и гражданские члены советов директоров компаний Paravar Pars и Qods Aviation Industries, специализирующихся на беспилотных летательных аппаратах.