ЕС включил 61 человека в 12-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз включил 61 человека и 86 компаний и организаций в 12-й пакет антироссийских санкций.

Евросоюз включил 61 человека и 86 компаний и организаций в 12-й пакет антироссийских санкций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В список юридических лиц, на которые распространяются ограничения, включили телеканалы "Царьград" и "Спас". Этим телеканалам приписывается распространение пропаганды и дезинформации, касающейся войны в Украине. Также в качестве причины включения в список указываются их финансирование со стороны правительства России и материальная поддержка действий, направленных на нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Также под санкции подпали группа "Альфа Страхование", особая экономическая зона "Алабуга" и несколько действующих в ней компаний.

Кроме того, санкции ввели против главы Росфинмониторинга, директора "Уралвагонзавода", гендиректора "Тактического ракетного вооружения", глав Республики Алтай Олега Хорохордина и Башкортостана Радия Хабирова.

Помимо этого, санкции распространили на председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.