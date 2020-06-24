ЕС выработает общие критерии при открытии внешних границ

Правительство Испании настаивает на выработке общих критериев внутри Евросоюза при открытии внешних границ сообщества для граждан третьих стран. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая в интервью телекомпании TVE.

Накануне электронная версия газеты The New York Times сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию для жителей России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением нового коронавируса. Министра попросили прокомментировать данную информацию. "Мы хотим установить ряд критериев в отношении третьих стран, чтобы поэтапно открывать европейское пространство для третьих стран", - отметила Гонсалес Лая.

"Мы будем делать это на основании эпидемиологических критериев", - уточнила она. "Есть места, например, в Латинской Америке, в США, где эпидемия все еще не достигла своего пика, поэтому мы хотим быть крайне осторожными при прибытии граждан этих стран в Европу", - сказала глава МИД Испании, не назвав при этом Россию.

Журналисты газеты The New York Times ознакомились с проектами документов, которые находятся на рассмотрении в Брюсселе перед частичным открытием внешних границ ЕС с 1 июля. По сведениям издания, в настоящее время в ходе этих дискуссий обсуждают "два потенциальных списка" стран, из которых будет разрешен въезд в Евросоюз. Россия, США и Бразилия не входят в их число.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 469 587, число заразившихся - 8 993 659.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.