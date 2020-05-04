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ЕС выделил 1 млрд для международных разработок вакцины от коронавируса

​ЕС выделил €1 млрд для международных разработок вакцины от коронавиру

© pexels

Европейский союз объявил о выделении 1 млрд евро для финансирования  разработки вакцины от коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая международную донорскую онлайн-конференцию для сбора средств на разработку вакцины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз объявил о "выделении 1 млрд. евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса". 

Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года. 

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