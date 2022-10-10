ЕС: Версия России о взрыве на Крымском мосту не заслуживает доверия

Евросоюз не считает официальную версию России о взрыве на Крымском мосту достоверной.

Европейский союз не считает официальную версию России о взрыве на Крымском мосту убедительной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия. Мы не видим и не знаем, что там происходит. Я бы ни капельки не стал бы доверять тому, что они говорят",- сказал П.Стано, отвечая на вопросы журналистов по взрыву на Крымском мосту.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался автомобиль, после чего загорелись топливные цистерны. Обрушились два пролета моста, по которому осуществлялось автомобильное движение.