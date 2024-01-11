ЕС ведет переговоры о проведении военной операции в Красном море

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность проведения собственной военно-морской операции на фоне продолжающихся атак йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море.

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность проведения собственной военно-морской операции на фоне продолжающихся атак йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, на этой неделе страны - члены ЕС ведут переговоры о готовности покрыть расходы операции и предоставить корабли для ее проведения. Окончательное решение по этим вопросам может быть принято 22 января на встрече министров иностранных дел стран-участниц ЕС. Как сообщили источники агентства, Германия выразила желание участвовать в операции.

Агентство отметило, что остается неясным то, как операция ЕС будет соотноситься с миссией Prosperity Guardian, которую формируют власти США.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.