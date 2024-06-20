ЕС в рамках нового пакета введет санкции против 69 человек и 47 организаций

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций внесет в черный список 69 человек и 47 организаций.

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций внесет в черный список 69 человек и 47 организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Источники сообщили о том, что "ЕС в общей сложности намерен внести еще 47 организаций и 69 физических лиц в санкционный перечень, доведя общее количество его позиций до 2 200".

Агентство вновь подтвердило, что окончательное утверждение ограничений ожидается 24 июня на встрече глав МИД стран ЕС.

Послы государств-членов Евросоюза 20 июня согласовали 14-й пакет санкций в отношении РФ, который включает запрет на транзит российского сжиженного природного газа через порты сообщества.