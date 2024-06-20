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ЕС в рамках нового пакета введет санкции против 69 человек и 47 организаций

ЕС в рамках нового пакета введет санкции против 69 человек и 47 организаций Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций внесет в черный список 69 человек и 47 организаций.
Другие страны
20 июня 2024 г. 16:24
ЕС в рамках нового пакета введет санкции против 69 человек и 47 организаций

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций внесет в черный список 69 человек и 47 организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Источники сообщили о том, что "ЕС в общей сложности намерен внести еще 47 организаций и 69 физических лиц в санкционный перечень, доведя общее количество его позиций до 2 200".

Агентство вновь подтвердило, что окончательное утверждение ограничений ожидается 24 июня на встрече глав МИД стран ЕС.

Послы государств-членов Евросоюза 20 июня согласовали 14-й пакет санкций в отношении РФ, который включает запрет на транзит российского сжиженного природного газа через порты сообщества.

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Версия на азербайджанском языке Aİ 69 şəxs və 47 təşkilata qarşı sanksiya tətbiq edəcək

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