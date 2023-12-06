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ЕС в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. снарядов вместо 1 млн

ЕС в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. снарядов вместо 1 млн Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 млн.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 21:59
ЕС в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. снарядов вместо 1 млн

Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 млн.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Оно уточнило, что ключевая инициатива Еврокомиссии (ЕК) по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тыс. снарядов.

По информации Reuters, порядка 300 тыс. снарядов, в первую очередь калибра 155 мм и ракет для РСЗО, были переданы Киеву из имеющихся запасов, остальные 120 тыс. получены по "прочим закупочным схемам". Они, в частности, подразумевали закупку боеприпасов для Украины у третьих стран или дополнение существующих национальных оборонных заказов ключевых государств ЕС малыми партиями снарядов для Украины.

Эта тема будет вынесена на саммит ЕС 14-15 декабря. В тексте проекта итогового заявления саммита, по информации Reuters, говорится, что лидеры Евросоюза "подчеркнут срочную необходимость ускорить поставки Украине ракет и амуниции, в частности в рамках инициативы по предоставлению Киеву 1 млн артиллерийских снарядов". Дипслужба ЕС ранее подтверждала, что из имеющихся запасов Киев получил с начала года 300 тыс. снарядов.

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