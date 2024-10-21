ЕС ужесточит санкции в отношении РФ после завершения председательства Венгрии

Евросоюз намерен ужесточить санкционную политику в отношении России после ухода Венгрии в конце года с поста председателя в Совете ЕС и вступления в эту должность Польши.

Евросоюз намерен ужесточить санкционную политику в отношении России после завершения председательства Венгрии в Совете ЕС в конце года и вступления в эту должность Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

Варшава уже дала понять, как подчеркивает издание, что "хочет использовать шестимесячное лидерство [в ЕС], чтобы ужесточить контроль над российским топливом, поступающим на континент". "Импорт российских энергоносителей [растет] <...>, нам нужно это исправить", - приводит Politico слова заместителя министра климата и окружающей среды Польши Кшиштофа Болесты.

По словам дипломатов и официальных лиц, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал председательство своей страны, чтобы фактически остановить переговоры о санкциях, говорится в публикации. Теперь государства-члены рассчитывают на Польшу, чтобы вновь включить в повестку дня острые вопросы.

"Мы надеемся, что все вопросы <...> будут безотлагательно решены", - заявил высокопоставленный дипломат сообщества. "Нам нужно признать, что режим санкций не работает так, как должен, - есть проблемы со сжиженным природным газом (СПГ), есть проблемы с нефтью, есть проблемы с определенными товарами", - добавил он.

Согласно информации Politico, ранее 10 стран, включая Финляндию, Францию, Чехию, Швецию и три страны Балтии, выступили с совместным заявлением, в котором отмечается, что в ЕС "недавно увеличился импорт российского СПГ" и что "эти поставщики природного газа в настоящее время не идентифицированы должным образом". Документ, с которым ознакомилось издание, призывает к более строгим проверкам происхождения газа, поступающего в блок.