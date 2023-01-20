О нас

ЕС уже выделил военную помощь Украине на 10 млрд евро

ЕС уже выделил военную помощь Украине на 10 млрд евро Евросоюз и страны - члены совместно уже выделили военную помощь Украине на €10 млрд.
Другие страны
20 января 2023 г. 17:42
ЕС уже выделил военную помощь Украине на 10 млрд евро

Евросоюз и страны - члены совместно уже выделили военную помощь Украине на €10 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Тасс, об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на церемонии вручения ему премии форума "Новая экономика" в Мадриде.

"В сумме мы получаем почти €10 млрд военной помощи", - сказал он.

"Если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, которую я продвигал, <...> но и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, мы уже приближаемся к €50 млрд", - поделился глава дипломатии ЕС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
13 января 2023 г. 20:15
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
16 января 2023 г. 12:00
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
14 января 2023 г. 16:15
ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для желающих поступить на госслужбу
ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для желающих поступить на госслужбу
15 января 2023 г. 15:45
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 29
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 29
15 января 2023 г. 20:19
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi