ЕС уже выделил военную помощь Украине на 10 млрд евро

Евросоюз и страны - члены совместно уже выделили военную помощь Украине на €10 млрд.

Евросоюз и страны - члены совместно уже выделили военную помощь Украине на €10 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Тасс, об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на церемонии вручения ему премии форума "Новая экономика" в Мадриде.

"В сумме мы получаем почти €10 млрд военной помощи", - сказал он.

"Если сложить все, что Европа сделала для Украины, не только военную поддержку, которую я продвигал, <...> но и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, мы уже приближаемся к €50 млрд", - поделился глава дипломатии ЕС.