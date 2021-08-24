ЕС увеличит объем гуманитарной помощи Афганистану до 200 млн евро

Евросоюз принял решение увеличить объем средств, предназначенных для покрытия гуманитарных нужд беженцев из Афганистана, с 57 млн до 200 млн евро, заморозив при этом 1 млрд евро экономической помощи.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала во вторник в Twitter: "На видеоконференции лидеров государств Группы семи я объявлю об увеличении гуманитарной помощи из бюджета ЕС более чем с 50 млн до 200 млн евро для афганцев как внутри, так и за пределами страны".
В субботу фон дер Ляйен сообщила, что ЕС "значительно расширит" объем гуманитарной помощи Афганистану, запланированный в этом году на уровне 57 млн евро, однако заморозит всю экономическую помощь этой стране из бюджета сообщества на уровне 1 млрд евро, пока новые власти не начнут соблюдать права человека.