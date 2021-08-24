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ЕС увеличит объем гуманитарной помощи Афганистану до 200 млн евро

ЕС увеличит объем гуманитарной помощи Афганистану до 200 млн евро Евросоюз принял решение увеличить объем средств, предназначенных для покрытия гуманитарных нужд беженцев из Афганистана
Другие страны
24 августа 2021 г. 13:01
ЕС увеличит объем гуманитарной помощи Афганистану до 200 млн евро

Евросоюз принял решение увеличить объем средств, предназначенных для покрытия гуманитарных нужд беженцев из Афганистана, с 57 млн до 200 млн евро, заморозив при этом 1 млрд евро экономической помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала во вторник в Twitter: "На видеоконференции лидеров государств Группы семи я объявлю об увеличении гуманитарной помощи из бюджета ЕС более чем с 50 млн до 200 млн евро для афганцев как внутри, так и за пределами страны".

В субботу фон дер Ляйен сообщила, что ЕС "значительно расширит" объем гуманитарной помощи Афганистану, запланированный в этом году на уровне 57 млн евро, однако заморозит всю экономическую помощь этой стране из бюджета сообщества на уровне 1 млрд евро, пока новые власти не начнут соблюдать права человека.

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