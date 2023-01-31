ЕС увеличит финансовую помощь Молдавии почти до 300 млн евро

Евросоюз увеличит текущую макрофинансовую помощь Молдове на 145 млн евро, общая сумма текущей поддержки республике вырастет до 295 млн евро.

Евросоюз увеличит текущую макрофинансовую помощь Молдове на 145 млн евро, общая сумма текущей поддержки республике вырастет до 295 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

"Последствия роста цен на газ и электроэнергию являются для вас большим вызовом. Мы прилагаем все усилия, чтобы облегчить это бремя. И мы полны решимости увеличить макрофинансовую помощь до 295 млн евро", - сказала на брифинге Фредериксен.

Санду выразила надежду, что Молдова возобновит сотрудничество с DANIDA (Датское агентство международного развития), и страны активизируют двустороннее сотрудничество в различных областях, включая возобновляемые источники энергии.

Увеличение финансовой поддержки Молдовы поможет ей покрыть часть дополнительных потребностей в финансировании в 2023 году, поддержать макроэкономическую стабильность и обеспечить дальнейшие реформы.