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ЕС утвердит программу помощи Украине на €18 млрд

ЕС утвердит программу помощи Украине на €18 млрд Лидеры 27 стран Евросоюза утвердят на саммите 15-16 декабря в Брюсселе программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на общую сумму €18 млрд.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 22:40
ЕС утвердит программу помощи Украине на €18 млрд

Лидеры 27 стран Евросоюза утвердят на саммите 15-16 декабря в Брюсселе программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на общую сумму €18 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в бельгийской столице заместитель главы Еврокомиссии Марош.

"Благодаря чешскому председательству в Совете ЕС лидеры смогут на саммите утвердить программу макрофинансовой помощи Украине на 2023 год объемом €18 млрд", - заявил он.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что эта программа будет представлена Киеву в виде льготных кредитов, она направлена на покрытие текущих потребностей украинского госбюджета.

В понедельник вечером чешское председательство Совета ЕС сообщило, что послы ЕС "в целом согласовали" пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı bu həftə Ukraynaya 18 milyard avro kredit ayrılmasını təsdiqləyəcək

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