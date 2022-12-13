ЕС утвердит программу помощи Украине на €18 млрд

Лидеры 27 стран Евросоюза утвердят на саммите 15-16 декабря в Брюсселе программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на общую сумму €18 млрд.
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"Благодаря чешскому председательству в Совете ЕС лидеры смогут на саммите утвердить программу макрофинансовой помощи Украине на 2023 год объемом €18 млрд", - заявил он.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что эта программа будет представлена Киеву в виде льготных кредитов, она направлена на покрытие текущих потребностей украинского госбюджета.
В понедельник вечером чешское председательство Совета ЕС сообщило, что послы ЕС "в целом согласовали" пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд.