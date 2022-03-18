ЕС утвердит первую оборонную концепцию

Саммит ЕС 24-25 марта утвердит первую в истории оборонную концепцию ЕС "Стратегический компас ЕС", на разработку которой "сильно повлияла" операция России в Украине.

Саммит ЕС 24-25 марта утвердит первую в истории оборонную концепцию ЕС "Стратегический компас ЕС", на разработку которой "сильно повлияла" операция России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Лидеры ЕС 24-25 марта утвердят "Стратегический компас ЕС", разработка которой началась около двух лет назад, но на которую оказала сильное влияние война в Украине", - сказал источник.

"Надо понимать, что этот документ не связан напрямую с украинским кризисом, этот документ ориентирован на следующие 5-10 лет", - сказал источник.