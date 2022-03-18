О нас
Аудио новости

ЕС утвердит первую оборонную концепцию

ЕС утвердит первую оборонную концепцию Саммит ЕС 24-25 марта утвердит первую в истории оборонную концепцию ЕС "Стратегический компас ЕС", на разработку которой "сильно повлияла" операция России в Украине.
Другие страны
18 марта 2022 г. 20:18
ЕС утвердит первую оборонную концепцию

Саммит ЕС 24-25 марта утвердит первую в истории оборонную концепцию ЕС "Стратегический компас ЕС", на разработку которой "сильно повлияла" операция России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Лидеры ЕС 24-25 марта утвердят "Стратегический компас ЕС", разработка которой началась около двух лет назад, но на которую оказала сильное влияние война в Украине", - сказал источник.

"Надо понимать, что этот документ не связан напрямую с украинским кризисом, этот документ ориентирован на следующие 5-10 лет", - сказал источник.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin ilk müdafiə konsepsiyasını təsdiqləyəcəyi tarix bəlli olub

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi