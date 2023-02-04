ЕС утвердил решение о введении потолка цен на российские нефтепродукты

Совет ЕС официально утвердил решение о введении совместно с Группой семи потолка цен на перевозимые морем российские нефтепродукты в 100 долларов США за дизель и в 45 долларов США за дисконтные продукты.

Совет ЕС официально утвердил решение о введении совместно с Группой семи потолка цен на перевозимые морем российские нефтепродукты в 100 долларов США за дизель и в 45 долларов США за дисконтные продукты.

Как передает Report, об этом сообщили в субботу пресс-службы Совета ЕС и Еврокомиссии.

Потолок будет действовать для западного бизнеса и подконтрольных Западу логистических компаний и территорий, с 5 февраля начнется переходный период в 55 дней.

"Сегодня совместно с нашими партнерами в Группе семи мы утвердили дальнейшие ценовые потолки на перевозимые морем российские нефтепродукты, такие как дизель и топочный мазут", - сообщила ЕК.

"Первый потолок на нефтепродукты, торгуемые по дисконту к сырой нефти, составит $45, второй - на нефтепродукты, торгуемые с премией к сырой нефти, - $100", - говорится в сообщении Совета ЕС.