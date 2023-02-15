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ЕС утвердил решение о создании рабочей группы по передаче Украине активов РФ

ЕС утвердил решение о создании рабочей группы по передаче Украине активов РФ Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил в среду решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 15:03
ЕС утвердил решение о создании рабочей группы по передаче Украине активов РФ

Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил в среду решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС сегодня утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Во вторник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении создать такую группу, отметив, что ей предстоит определить, какие именно активы есть в ЕС. Также ей предстоит рассмотреть, как юридически будет решаться вопрос отчуждения и использования активов, но для этого не существует "готовой модели".

Результаты работы группы будут представлены Совету ЕС, который будет далее принимать все практические решения. Прежде всего ей предстоит ответить на вопрос, о каком объеме средств идет речь.

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка 300 млрд долларов золотовалютных ресурсов России. Осенью Еврокомиссия отчиталась о заморозке еще 19 млрд долларов "российских олигархов".

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Версия на английском языке EU approves creating working group to transfer Russia's frozen assets to Ukraine

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