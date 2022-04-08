ЕС утвердил пятый пакет санкций в отношении России

Европейский союз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за военных действий РФ в Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня Совет ЕС.
"Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России", - говорится в заявлении. В него входят:
- запрет на заходы российских судов в свои порты и согласование эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета. "Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год", - говорится в заявлении. "Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики", - отмечается в нем;
- запрет на любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. "Тем не менее отступления предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях", - пояснил Совет ЕС;
- запрет на ввоз в РФ квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива и импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя;
- запрет транзакций и заморозка активов "четырех ключевых российских банков";
- расширение запрета на продажу банкнот и ценных бумаг юрлицам России и Беларуси;
- расширение черного списка по РФ и Беларуси, с включением в него "чиновников, бизнесменов и членов их семей", имена которых опубликуют позднее.