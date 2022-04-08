ЕС утвердил пятый пакет санкций в отношении России

Европейский союз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за военный действий РФ в Украине. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня Совет ЕС.

Европейский союз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за военных действий РФ в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня Совет ЕС.

"Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России", - говорится в заявлении. В него входят: