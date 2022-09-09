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ЕС утвердил приостановку с 12 сентября соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

ЕС утвердил приостановку с 12 сентября соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ Страны - члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией начиная с 12 сентября.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 13:07
ЕС утвердил приостановку с 12 сентября соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Страны - члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией начиная с 12 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", - отмечается в нем.

Совет подчеркивает, что это решение "приведет к увеличению визового сбора с 35 евро до 80, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз". "Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале 9 сентября 2022 года. Оно вступит в силу со дня его принятия и будет применяться с 12 сентября 2022 года", - добавил Совет ЕС.

Ранее 6 сентября Еврокомиссия предложила полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

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Версия на английском языке EU approves suspension of visa facilitation agreement Russia from September 12

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