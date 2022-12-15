ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в союз

Саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС.

Саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

Глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, что Босния и Герцеговина в четверг получат официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По данным агентство Bloomberg, решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены ЕС было отложено «из-за медленного прогресса» государства в проведении реформ.

Отметим, что Босния и Герцеговина является одной из самых бедных стран Европы. Она подала заявку на вступление в Европейский союз еще в феврале 2016 года.

Напомним, что в октябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС. В 2010 году БиГ получила план действий по вступлению в НАТО.