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ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в союз

ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в союз Саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 21:19
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в союз

Саммит Евросоюза утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

Глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, что Босния и Герцеговина в четверг получат официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По данным агентство Bloomberg, решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены ЕС было отложено «из-за медленного прогресса» государства в проведении реформ.

Отметим, что Босния и Герцеговина является одной из самых бедных стран Европы. Она подала заявку на вступление в Европейский союз еще в феврале 2016 года.

Напомним, что в октябре Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС. В 2010 году БиГ получила план действий по вступлению в НАТО.

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