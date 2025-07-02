ЕС устанавливает амбициозную цель по сокращению выбросов на 90% к 2040 году

Сегодня Европейская комиссия выступила с поправкой к Климатическому закону, ставящую цель по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 90% до 2040 года по сравнению с уровнем 1990 года.

Сегодня Европейская комиссия выступила с поправкой к Климатическому закону, ставящую цель по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 90% до 2040 года по сравнению с уровнем 1990 года.

Об этом сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию.

По мнению авторов документа, это придаст инвесторам уверенность вкладывать в "зеленые" технологии и инновации, укрепит промышленное лидерство европейского бизнеса и повысит энергетическую безопасность Европы.

Последний опрос Евробарометра показал поддержку гражданами климатических действий ЕС, что дает мандат на продолжение курса чистого перехода, говорится в сообщении.

ЕС планирует к 2030 году достичь сокращения выбросов на 55%. Новое предложение устанавливает дальнейший рост показателя с тем, чтобы уже к середине века добиться декарбонизации европейской экономики.

Составители уверены, что новая климатическая цель учитывает текущую экономическую, геополитическую обстановку и вопросы безопасности, а также дает инвесторам и предприятиям предсказуемость и стабильность, необходимые для энергетического перехода ЕС.

Иными словами бизнес, развивающийся в этом направлении, получит дополнительные преференции, что поставит его в более выгодное положение по сравнению с традиционным, опирающимся на существующие методы и технологии.

"Поскольку европейские граждане все сильнее ощущают влияние изменения климата, они ожидают от нас действий", - заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводятся в сообщении.

Утверждается, что для достижения целей будут применяться более гибкие механизмы, в результате чего отдельные государства-члены ЕС смогут компенсировать проблемы с выбросами в одних секторах за счет перевыполнения плана по выбросам в сфере отходов и транспорта.

Вероятно, документ будет представлен сегодня.

Практически по всему ЕС с начала недели ударила волна аномальной жары, что по мнению ученых прямой результат изменения климата.