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ЕС ускорил согласование пакета помощи Египту из-за опасения наплыва беженцев

ЕС ускорил согласование пакета помощи Египту из-за опасения наплыва беженцев Евросоюз (ЕС) активизирует усилия по заключению соглашения об экономической поддержке Египта на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, который может перерасти в региональный и привести к новому миграционному кризису.
Другие страны
23 октября 2023 г. 11:30
ЕС ускорил согласование пакета помощи Египту из-за опасения наплыва беженцев

Евросоюз (ЕС) активизирует усилия по заключению соглашения об экономической поддержке Египта на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, который может перерасти в региональный и привести к новому миграционному кризису.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, в минувшие выходные в Каире прошли переговоры с высокопоставленными представителями Еврокомиссии (ЕК), чья работа над соглашением уже получила неофициальное одобрение представителей стран-членов ЕС.

По данным издания, соглашение ЕС с Египтом рассчитано на финансирование проектов, направленных на создание рабочих мест, а также на помощь в энергетическом переходе страны, чтобы "поддержать ее экономику и косвенно избежать массовой миграции в Европу". Другие детали, в том числе объемы и способы финансирования проекта, пока неизвестны.

Издание отмечает, что переговоры с Египтом ведутся уже несколько месяцев, но ситуация в секторе Газа "придала этому вопросу новую актуальность". Представитель ЕК, комментируя информацию о предполагаемой подготовке соглашения, напомнил заявление зампреда ЕК Маргаритиса Схинаса, который на прошлой неделе заявил о необходимости "активно взаимодействовать с Египтом", чтобы убедиться, что он "получает всю поддержку, которую он заслуживает за свою важную роль в регионе в качестве транзитной страны".

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Версия на английском языке EU accelerates Egypt aid package as it fears fresh wave of refugees

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