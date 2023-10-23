ЕС ускорил согласование пакета помощи Египту из-за опасения наплыва беженцев

Евросоюз (ЕС) активизирует усилия по заключению соглашения об экономической поддержке Египта на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, который может перерасти в региональный и привести к новому миграционному кризису.

Евросоюз (ЕС) активизирует усилия по заключению соглашения об экономической поддержке Египта на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, который может перерасти в региональный и привести к новому миграционному кризису.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, в минувшие выходные в Каире прошли переговоры с высокопоставленными представителями Еврокомиссии (ЕК), чья работа над соглашением уже получила неофициальное одобрение представителей стран-членов ЕС.

По данным издания, соглашение ЕС с Египтом рассчитано на финансирование проектов, направленных на создание рабочих мест, а также на помощь в энергетическом переходе страны, чтобы "поддержать ее экономику и косвенно избежать массовой миграции в Европу". Другие детали, в том числе объемы и способы финансирования проекта, пока неизвестны.

Издание отмечает, что переговоры с Египтом ведутся уже несколько месяцев, но ситуация в секторе Газа "придала этому вопросу новую актуальность". Представитель ЕК, комментируя информацию о предполагаемой подготовке соглашения, напомнил заявление зампреда ЕК Маргаритиса Схинаса, который на прошлой неделе заявил о необходимости "активно взаимодействовать с Египтом", чтобы убедиться, что он "получает всю поддержку, которую он заслуживает за свою важную роль в регионе в качестве транзитной страны".