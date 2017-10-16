ЕС усилил санкции против КНДР

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз в понедельник усилил автономные санкции против КНДР, полностью запретив поставки и приобретение у КНДР нефти и транзит нефти из Северной Кореи и в Северную Корею через территорию ЕС, а также инвестиции в предприятия страны и создание СП с КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует публикация в Официальном журнале Евросоюза.

"Импорт, приобретение и перевозка нефтепродуктов из КНДР запрещена", - говорится в тексте решения.

В нем также "запрещаются прямые или косвенные поставки, продажа или перевозка всех переработанных нефтепродуктов КНДР гражданами стран-членов, через или с территорий стран-членов или с использованием судов под флагом стран-членов, независимо от того, произведены ли переработанные нефтепродукты на территории стран-членов или нет".

При этом в гуманитарных целях поставки сырой нефти в КНДР дозволяются при условии соблюдения резолюции 2375 СБ ООН.

ЕС также расширил список лиц, подпадающих под индивидуальные санкции, включив в него заместителя директора и первого заместителя директора департамента боеприпасов министерства военной промышленности страны. Под санкциями также оказались министерство народных вооруженных сил КНДР и Корейская народная армия.