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ЕС упростил правила перевозки гуманитарных грузов для Украины

ЕС упростил правила перевозки гуманитарных грузов для Украины Ряд европейских государств максимально упростил проезд транспортных средств, доставляющих гуманитарные грузы в Украину.
Другие страны
4 марта 2022 г. 12:54
ЕС упростил правила перевозки гуманитарных грузов для Украины

Ряд европейских государств максимально упростил проезд транспортных средств, доставляющих гуманитарные грузы в Украину.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Телеграм-канале сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Польша, Литва, Латвия, Словакия, Германия и Венгрия ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину", уточнили в МИУ.

Под упрощением проезда имеется в виду, прежде всего, освобождение перевозчиков от необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки. Это делает доставку гуманитарных грузов более оперативной.

В частности, для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией для гуманитарных грузов не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве.

По территории Германии для перевозки медикаментов и гуманитарной помощи украинским перевозчикам необходимо предоставить только номер транспортного средства.

В Венгрии для гуманитарных перевозчиков отменена плата за пользование дорогами и регистрацию событий в электронной системе BIREG. При этом на лобовом стекле автомобиля должно быть размещено хорошо видимое объявление с надписью "Humanitarian Aid for Ukraine" и рисунок креста красного цвета. Также у перевозчика должна быть заполненная на украинском и английском языках Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, и сопроводительное письмо от организации-отправителя с информацией о получателе.

"Важно, что информация о транспортном средстве, которое будет двигаться по территории Венгрии, должна быть предоставлена ​​Министерству инфраструктуры Украины для информирования венгерской стороны", - уточнили в ведомстве.

Польша отменила плату за пользование всеми дорогами. Для пересечения границы гуманитарным перевозчикам необходимо заранее заполнить форму по ссылке.

"Благодарим наших европейских партнеров за оказанную поддержку. Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу с иностранным партнерами для того, чтобы максимально ускорить и упростить процесс перевозки гуманитарных грузов в крайне сложный для Украины период", - отметили в министерстве.

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Версия на английском языке EU simplifies rules for transport of humanitarian goods for Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropanın bir sıra ölkələri Ukraynaya humanitar yüklərin daşınmasını sadələşdirib

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