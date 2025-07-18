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ЕС упрощает правила выдачи шенгенских виз гражданам Турции

ЕС упрощает правила выдачи шенгенских виз гражданам Турции ЕС упрощает правила выдачи шенгенских виз гражданам Турции
Другие страны
18 июля 2025 г. 14:53
ЕС упрощает правила выдачи шенгенских виз гражданам Турции

Европейский союз смягчил правила пользования гражданами Турции открытой Шенгенской зоной.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС Томас Ханс Оссовски в Анкаре, призвав к скорейшему возобновлению переговоров о безвизовом режиме.

"Граждане Турции, которые ранее правильно использовали визы, смогут получить шестимесячную визу уже при втором заявлении, а затем - многократные визы на один год, три года и пять лет. Для них это будет намного проще и быстрее" - заявил посол.

Оссовски призвал срочно возобновить процесс введения безвизового режима для Турции в Шенгенском пространстве и ЕС.

По его словам, Еврокомиссия готова возобновить официальные переговоры после лета.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Türkiyə vətəndaşlarına Şengen vizasının verilməsi qaydalarını sadələşdirir

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