ЕС упрощает правила выдачи шенгенских виз гражданам Турции

ЕС упрощает правила выдачи шенгенских виз гражданам Турции

Европейский союз смягчил правила пользования гражданами Турции открытой Шенгенской зоной.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС Томас Ханс Оссовски в Анкаре, призвав к скорейшему возобновлению переговоров о безвизовом режиме.

"Граждане Турции, которые ранее правильно использовали визы, смогут получить шестимесячную визу уже при втором заявлении, а затем - многократные визы на один год, три года и пять лет. Для них это будет намного проще и быстрее" - заявил посол.

Оссовски призвал срочно возобновить процесс введения безвизового режима для Турции в Шенгенском пространстве и ЕС.

По его словам, Еврокомиссия готова возобновить официальные переговоры после лета.